اليونان وتركيا تتفقان على توسيع نطاق الروابط بعد سنوات من التوترات

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اتفقت اليونان وتركيا على توسيع نطاق الروابط في مجالي السياحة والثقافة، في مسعى لطي صفحة سنوات من التوتر بين الدولتين العضوتين بحلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن الحدود البحرية ووضع قبرص.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: "نسير على مسار أكثر هدوءا في الشهور الأخيرة"، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور أثينا للمرة الأولى خلال ست سنوات.

وأضاف أن اختلافات البلدين "يجب ألا تتمخض بشكل تلقائي عن أزمات".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس الوزراء اليوناني القول إنه يخطط لزيارة تركيا الربيع المقبل في إطار اتفاق بين القائدين لزيادة الاتصالات.

وأعرب أردوغان، عن رغبته في تعزيز الروابط في قطاعي السياحة والثقافة. كما أكد أهمية التعاون ضد الإرهاب.

وقال الرئيس التركي: "في حين أن الخلافات قد تحدث بين حتى الأشقاء، من الطبيعي للغاية حدوث خلافات بين جارتين. والأمر الرئيسي هو وجود الرغبة في حلها".