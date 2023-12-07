إسرائيل تزعم إطلاق صواريخ من منطقة لجوء في غزة أمس

اتهمت إسرائيل، اليوم الخميس، مسلحين فلسطينيين بإطلاق صواريخ من داخل منطقة في جنوب قطاع غزة كانت قد دعت المدنيين إلى التوجه لها للاحتماء من الحرب الدائرة منذ ثمانية أسابيع.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن 12 صاروخا أُطلقت من منطقة المواصي أمس إضافة إلى صاروخ آخر على الأقل من منطقة قريبة من منطقة للمساعدات الإنسانية في رفح، متهما حركة حماس "باستخدام المدنيين درعا بشريا"، وفقا لوكالة رويترز.

وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت حركة حماس في 7 أكتوبر هجوما استهدف مستوطنات وقواعد عسكرية بمحيط غزة، وقتلت نحو 1200 إسرائيلي وأصابت حوالي 5431 وأسرت قرابة 239، بادلت العشرات منهم، خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 فلسطيني.

ومنذ ذلك اليوم، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 16 ألف شهيد، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة".