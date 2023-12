صلاح ينافس حكيمي وأوسيمين على جائزة لاعب إفريقي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن القوائم المختصرة لجائزة الأفضل في القارة عن العام الحالي 2023، وذلك قبل الحفل المقرر له يوم الإثنين المقبل في المغرب.

وأعلن «كاف» عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي والتي شهدت تواجد محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي.

وعلى مستوى أفضل لاعب داخل القارة، حيث يتنافس الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي، والكونغولي فيستون مايلي، مهاجم بيراميدز الحالي ويانج أفريكانز السابق، والجامبي بيتر شالويلي، مهاجم ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وعلى صعيد أفضل لاعبة داخل القارة، يتنافس الثلاثي البتسوانية ريفيلوي ثولاكيلي، لاعبة صن داونز، فاطمة تكناوت، لاعبة منتخب المغرب والجيش الملكي المغربي، والجنوب إفريقية ليبوهانج راماليبي لاعبة صن داونز.

فيما شهدت قائمة أفضل لاعب شاب في القارة، تنافس الثلاثي عبد الصمد الزلزولي، لاعب منتخب المغرب وبرشلونة الإسباني المعار لريال بيتيس، والسنغالي لامين كامارا، ومواطنه عمارة ديوف.

فيما شهدت القائمة النهائية لقائمة أفضل لاعبة شابة تحت 20 عامًا، تواجد كل من كومفورت يبواه لاعبة منتخب غانا، نسرين التشاد من المغرب، وديبورا أبيودون لاعبة منتخب نيجيريا.

ويتنافس الشناوي مع كل من ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب المغري والهلال السعودي، والكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان السابق.

فيما يتنافس على جائزة أفضل حارسة مرمى في القارة كل من المغربية خديجة الرميشي، حارسة مرمى منتخب المغرب، تشياماكا ننادوزي، حارسة مرمى منتخب نيجيريا، والجنوب إفريقية أنديلي دلاميني، حارسة مرمى نادي صن داونز.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب في فئة الرجال، الثلاثي وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، أليو سيسه، المدير الفني لمنتخب السنغال والجزائري عبد الحق بن شيخة، المدير الفني السابق لفريق اتحاد العاصمة الجزائري.

وعلى صعيد فئة مدربي السيدات، يتنافس الثلاثي رينالد بيدروس، المدير الفني لمنتخب سيدات المغرب، ديزيري إليس، المدير الفني لمنتخب سيدات جنوب إفريقيا، وجيري تشابالالا، المدير الفني لنادي صن داونز للسيدات.

وشهدت القوائم الأخيرة غياب المنتخب الوطني المصري عن المرشحين لجائزة أفضل منتخب في القارة، فيما يتنافس منتخبات المغرب، السنغال وجامبيا.

بينما تتنافس منتخبات نيجيريا، المغرب وجنوب إفريقيا على جائزة أفضل منتخب للسيدات في القارة.

وينافس الأهلي في القائمة القصيرة لجائزة أفضل نادي في القارة خلال العام الحالي أمام كل من الوداد المغربي، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

فيما تتنافس 3 أندية على جائزة أفضل نادي إفريقي للسيدات، وهي أندية صن داونز الجنوب إفريقي، الجيش الملكي المغربي وسبورتنج كازابلانكا المغربي.

ويقام حفل جوائز الكاف في الثامنة من مساء يوم 11 ديسمبر الجاري، في المغرب خلال حفل كبير، سيتم من خلاله كذلك الإعلان عن أفضل لاعب في القارة.

