الشروق ترصد تحركات اللحظات الأخيرة لحملات مرشحي الرئاسة قبل الصمت

حملة السيسى تشارك فى مؤتمرين حاشدين.. وحملة زهران: غرفة عمليات لمتابعة التصويت

يمامة يختتم مؤتمراته بمسقط رأسه.. وحملة حازم عمر: تنوعنا فى الدعاية



تحركات مكثفة نفذتها حملات المرشحين فى الانتخابات الرئاسية قبل اللحظات الأخيرة من الصمت الدعائى، من خلال مؤتمرات جماهيرية، ولقاءات وسط المؤيدين فى عدة محافظات بالجمهورية، شهدت الإعلان عن الرؤى الخاصة بالمرشحين وخططهم للمرحلة المقبلة.



وشاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، برئاسة رئيس الحملة المستشار محمود فوزى، فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد، الذى نظمه حزب مستقبل وطن، أمس الأول الأربعاء، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى، لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤.



وقال المستشارمحمود فوزى، إن الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى واجهت العديد من التحديات الكبيرة لكنها تغلبت عليها وحققت العديد من الإنجازات والمشروعات التنموية الضخمة التى عملت على توفير العديد من فرص العمل، وتدشين العديد من المبادرات الصحية والمجتمعية وغيرها والتى كانت هدفها الأول هو توفير حياة كريمة للمصريين.



كما أكد المدير التنفيذى للحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسى، وسام صبرى، أن الشعب المصرى يدرك تماما التحديات التى تمر بها الدولة، وأن هناك ثقة متبادلة بين الشعب المصرى والمرشح عبدالفتاح السيسى للعمل على إنهاء هذه التحديات، موضحا أن المرشح الرئاسى اهتم بالشباب وهو ما يعنى اهتمامه بمستقبل الدولة.



وفى السياق أكدت قيادات حزب مستقبل وطن، دعمهم التام للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى موضحين أنهم كانوا من أوائل الأحزاب السياسية التى أيدته للترشح لفترة رئاسية أخرى، مشيرين إلى أنهم على أتم جاهزية لإبراز دعم الشعب المصرى للمرشح الرئاسى.



كما شاركت حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى أيضا فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى نظمه حزب حماة الوطن باستاد بتروسبورت، وأكدت قيادات الحزب تأييدهم ودعمهم للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، مثمنين ما حققته الدولة خلال السنوات الماضية من إنجازات تحت قيادته.



فيما قال المنسق العام لحملة المرشح الرئاسى عن حزب الشعب الجمهورى حازم عمر، محمد صلاح أبو هميلة، إن آخر التحركات الخاصة بالحملة شهدت تنظيم المؤتمر الانتخابى الرابع، وذلك قبل ساعات من بداية الصمت الانتخابى، وذلك بمدينة بنها، وهو المؤتمر الموسع الذى جاء ليسلط الضوء على أبرز احتياجات المواطنين ومطالبهم فى محافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.



وأضاف أبوهميلة لـ«الشروق»، إن حملة المرشح حازم عمر، استطاعت على مدى الأسابيع الماضية، تنويع جميع أشكال الدعاية والترويج الانتخابى بطول وعرض محافظات مصر، وأن هناك 4 مؤتمرات جماهيرية كبرى عقدتها الحملة، وعدد من اللقاءات الإعلامية والصحفية فى جميع المواقع والصحف والمنصات المصرية، وأن آخر تلك التحركات كانت المؤتمر الجماهيرى الرابع فى بنها، وجاء ليستهدف طرح كل ما يشغل المواطن المصرى حول القضايا والمشكلات المجتمعية.



وأوضح المتحدث الرسمى للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، ياسر الهضيبى، بأن المرشح الرئاسى عن حزب الوفد، قضى الساعات الأخيرة ضمن تحركاته الختامية قبل فترة الصمت الانتخابى، وسط مؤيديه بمسقط رأسه بقرية منيل شيحة التابعة لمحافظة الجيزة، كرسالة واضحة لانحيازه للأهالى والمواطنين وإدراكه لطبيعة ما يريدونه وتم ترجمته فى برنامجه الانتخابى.



وأضاف الهضيبى لـ«الشروق»، أن آخر تحركات يمامة، شهدت التطرق لمجموعة من الملفات الحيوية التى شغلت المصريين، من قضايا التعليم والصحة وأهمية النهوض بالمواطن المصرى وأحواله وبناء وعيه وتشكيله بما يتناسب مع المستقبل، وأنه يملك تصورا كبيرا لتعديلات دستورية وقانونية استعرضها وركز عليها خلال أحدث تحركاته.



من جهته، كشف مدير حملة المرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمُقراطى الاجتماعى، باسم كامل، إن الحملة شكلت غرفة عمليات لمتابعة التصويت فى الداخل مشيرة إلى أنها ستبدأ عملها غدا السبت للتجهيز والاستعداد.



وأضاف كامل لـ«الشروق»، أن الغرفة ستنعقد كل أيام التصويت من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساء، ودعا كل أعضاء الحملة بتكثيف النشرعلى منصات التواصل الاجتماعى وتكثيف التواصل مع المعارف والأصدقاء ودعوتهم للمشاركة والإدلاء بأصواتهم لصالح المرشح فريد زهران.