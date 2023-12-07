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كلوب يعلن إصابة نجم ليفربول بقطع في الرباط الصليبي

محمود عيسى
نشر في: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 2:12 ص | آخر تحديث: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 2:12 ص

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي خبر محزن لجماهير الريدز حول العالم بعد تأكيده إصابة المدافع الكاميروني جويل ماتيب بقطع في الرباط الصليبي.

وقال كلوب عقب نهاية مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد : "أصيب جويل ماتيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي".

وغاب ماتيب عن المشاركة في فوز ليفر على شيفيلد بنتيجة 2-0 أمس الأربعاء ضمن الجولة الـ15 من منافسات الدوري الإنجليزي.

جاءت ثنائية ليفربول عن طريق فيرجيل فان دايك ودومينيك سوبوسلاي في الدقيقتين 37 و(90+5).

ورفع ليفربول رصيده إلى 34 نقطة في وصافة البريميرليج، فيما ظل شيفيلد في ذيل الترتيب برصيد 5 نقاط.


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