أمريكا ترصد 110 ملايين دولار لتقليل حوادث صدم السيارات للحيوانات البرية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رصد 110 ملايين دولار لتحسين معابر الطرق التي تمر بالغابات والأحراش في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بهدف تقليل حوادث تصادم السيارات بالحيوانات البرية على هذه الطرق.

وأعلنت إدارة الطرق السريعة الاتحادية التابعة لوزارة النقل الأمريكية أنه سيتم استخدام هذه الأموال في 19 مشروع معابر على الطرق في 17 ولاية و4 مناطق خاصة بقبائل الهنود. وقالت الوزارة إن التمويل سيذهب للمشروعات التي تتضمن مناطق عبور آمنة للحيوانات البرية على الطرق المزدحمة، وإقامة حواجز على جوانب الطرق واستخدام أدوات للتتبع والخرائط الرقمية.

وقالت بيتي بوتيجيج وزيرة النقل في بيان "في كل سنة يصاب أو يقتل الكثير من الأمريكيين بسبب حوادث اصطدام السيارات بالحيوانات البرية وبخاصة في المناطق الريفية، لكن الرئيس بايدن يتعامل مع هذا التحدي من خلال منح غير مسبوقة لتحسين السلامة على الطرق... المشروعات التي نمولها اليوم موجودة في 17 ولاية وستقلل حوادث التصادم بين السيارات والحيوانات البرية وتحمي أرواح الأمريكيين".

وتشهد الطرق الأمريكية أكثر من مليون حادث تصادم بين السيارات والحيوانات البرية سنويا. وقالت الوزارة إن هذه الحوادث تسفر عن مقتل حوالي 200 شخص وإصابة 26 ألف آخرين سنويا.

وأشارت وزارة النقل إلى أن التمويل المرصود جزء من برنامج جديد ضمن قانون البنية التحتية الأمريكي والذي يرصد أيضا 350 مليون دولار على مدى 5 سنوات للبرنامج التجريبي لمعابر الحياة البرية.

وقال شايلين بات رئيس إدارة الطرق السريعة الاتحادية في بيان "يسعدنا إعلان الجولة الأولى من المنح في إطار البرنامج التجريبي لمعابر الحياة البرية الذي سيقلل بشدة عدد حوادث التصادم بين سائقي السيارات والحيوانات البرية... استثمارات الطرق، ستضمن تحرك السائقين والحيوانات البرية بأمان وتحقيق فائدة كل الأطراف سواء من حيث السلامة والبيئة".