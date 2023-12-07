الرئيس الصيني: بلدنا مستعدة أن تصبح شريكة تجاريا للاتحاد الأوروبي

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قال الرئيس الصيني شي جين بينج، لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أثناء لقائهم في بكين، إن الصين على استعداد لتصبح شريكا اقتصاديا وتجاريا رئيسيا للاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكره التلفزيون المركزي الصيني.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن جين بينج، قال إن الصين على استعداد على العمل مع الاتحاد الأوروبي بشأن السلاسل الصناعية وسلاسل الإمداد.

وأضاف أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي والصين خفض التعاون بينهما بسبب المنافسة بين الجانبين.

وأوضح أنه على الصين والاتحاد الأوروبي، العمل باستمرار على تعزيز الثقة السياسية المتبادلة والاتصالات والتعاون.

وقال ميشيل في منشور عبر منصة "إكس"، إن الاتحاد الأوروبي سوف يستمر في التواصل مع الصين بناء على الشفافية والقدرة على التنبؤ والمعاملة بالمثل.