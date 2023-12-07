أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، انخفاض الناتج المحلي للمملكة العربية بنسبة 4ر4% خلال الربع الثالث من عام 2023، ليسجل أول تراجع فصلي في عامين ونصف منذ أن انخفض بنحو 1ر2 % في الربع الأول من عام 2021 .

وكشفت الهيئة، في تقرير اليوم، عن أن الأنشطة غير النفطية حققت نموا بنسبة 5ر3% بالربع الثالث على أساس سنوي، وبنحو 4ر0% على أساس ربعي.

كما سجلت الأنشطة الحكومية نموا قدره 9ر1% على أساس سنوي، في حين انخفضت بنسبة 8ر3% على أساس ربعي.

وسجلت الأنشطة النفطية، بحسب بيانات هيئة الإحصاء، انخفاضا خلال الربع الثالث بنسبة 17% على أساس سنوي، وبنحو 5ر8 % على أساس ربعي.

وبالنسبة للناتج المحلي للمملكة مقارنة مع الربع السابق، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا انخفضا بنحو 2ر3% خلال الربع الثالث من العام 2023 مقارنة مع الربع الثاني من العام ذاته.

وحسب بيانات هيئة الإحصاء، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 997 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2023م، مقابل 065ر1 تريليون ريال في الربع المماثل من عام 2022.