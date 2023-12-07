ختام فعاليات المشروع القومي نادي القيادات الشبابية «YLC» بالمنيا

اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات البرنامج التدريبي لأعضاء نادي القيادات الشبابية "YLC"، بمحافظة المنيا، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني "الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، بمشاركة 40 شابا وفتاة من الكوادر والقيادات الشبابية بالمحافظة.

وكان البرنامج أقيم خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

فيما استقبل مندي محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وفدا من الوزارة، والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني برئاسة الدكتور محمد غنيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم المدني، والقيادات الشبابية، خالد فوزي مدير إدارة القيادات الشبابية، وأحمد فؤاد طه أخصائي تدريب بإدارة القيادات الشبابية، ووجيه فايز فوزي أخصائي فنون بإدارة القيادات الشبابية، وإميل إسحق ملطي مسئول التعليم المدني بالوزارة، وعبد الرحمن خالد حسن، ومحمد جمال محمد نجاتي بإدارة التعليم المدني والقيادات الشبابية.

ووجه الدكتور مندي عكاشة، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، باهتمامه الكبير بالشباب وتفعيل نادي القيادات الشبابية.

وأشاد بدور القيادات الشبابية فى إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية الفعالة فى المجتمع، وكذا خلق فرص حقيقية للشباب للمشاركة وتوسيع قاعدة المشاركة للشباب التي لم تشارك في الأنشطة والفعاليات من قبل، وذلك لاستهداف طبقة كبيرة من الشباب للمشاركة في كل الأنشطة والفعاليات المقدمة من خلال الإدارات كافة.

فيما أشاد الدكتور محمد غنيم بمستوى القيادات الشبابية بالمنيا، وبقيادات مديرية الشباب والرياضة، وعلى رأسها مدير المديرية؛ لما تقدمه من دعم ومشاركة فعالة لكل الشباب بالمحافظة، والقائمين على المشروع وتعاونهم.

ووجه الشكر للشباب والمحاضرين، مشيرا إلى أن موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مشروع نادي القيادات الشبابية له أثر واضح على الاهتمام الكبير بتنمية وتأهيل وتمكين الشباب، حيث تم توزيع الشهادات للمشاركين.

وأدار ورش العمل في اليوم الختامي الدكتور أحمد عزمي أستاذ الإدارة الرياضية جامعة المنيا.

وانقسم اليوم إلى جلستين، الجلسة الأولى "صناعة القرار ومواجهة الأزمات وحل المشكلات"، والثانية مبادئ السياسية، والمشاركة السياسية والتثقيف السياسي.

وتم الختام بجلسة تفاعلية حول مناقشة اللائحة التنفيذية للنادى واقتراح اللجان.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب، والدكتور محمد حمدي، والدكتور شريف رمضان معاوني وكيل الوزارة، وأحمد طه مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وعماد عبد الحليم العلاقات العامة.

الجدير بالذكر، أن وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن المشروع القومي نادي القيادات الشبابية" YLC" بهدف بناء قاعدة من الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة والمؤثرة والمؤهلة للقيام بدور مجتمعي قيادي على جميع المستويات، من خلال التدريب والتأهيل الجيد ورفع القدرات والمهارات والتشجيع على الإبتكار وتبني الأفكار والمبادرات واستثمار الطاقات الشبابية، بما يزيد فرصهم في المشاركة المجتمعية والتمكين في مختلف القطاعات، من خلال كيان شبابي قومي يضمن إشراك الشباب من جميع المحافظات.

ويأتي ذلك في إطار دعم المساواة بين الجنسين، ودمج ذوي القدرات والهمم، وإتاحة الفرصة لمشاركة شباب الوافدين وأبناء الجاليات المقيمة على أرض مصر.