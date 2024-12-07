إلغاء مقترح عزل رئيس كوريا الجنوبية لعدم اكتمال النصاب القانوني

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أُلغي مقترح عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك – يول، اليوم السبت، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، قاطع جميع نواب حزب سلطة الشعب الحاكم، باستثناء ثلاثة، التصويت على اقتراح عزل الرئيس يون.

وأُجري التصويت خلال جلسة عامة للجمعية الوطنية بمشاركة جميع نواب المعارضة، بالإضافة إلى ثلاثة نواب فقط من نواب الحزب الحاكم، وهم آن تشول-سو وكيم ييه-جي وكيم سانغ-ووك.

وتقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، وخمسة أحزاب معارضة أخرى، في وقت سابق، باقتراح لعزل الرئيس، قائلين إن إعلان يون الأحكام العرفية يمثل انتهاكا للدستور وقوانين أخرى.

وفي يوم الجمعة، دعا زعيم الحزب الحاكم هان دونغ-هون إلى تعليق فوري لمهام الرئيس يون. لكن الحزب الحاكم قرر في وقت لاحق الحفاظ على موقفه المتمثل في منع تمرير مقترح العزل