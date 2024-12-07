رئيسة وزراء الدنمارك: مصر تلعب دورا رئيسيا لوقف إطلاق النار في غزة

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أعربت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، عن غاية تقديرها للجهود التي تبذلها مصر في منطقة الشرق الأوسط.

وشددت في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، على أهمية تحقيق وقف إطلاق نار فوري بين إسرائيل وحماس في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين.

وأكدت أن «مصر تلعب دورًا رئيسيًا لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع»، متوجهة بالشكر إلى الرئيس السيسي على قيادته لهذا المسار.

ودعت إلى ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، مشددة على أهمية تعزيز السلم ولأمن في المنطقة.

وقالت إن حل الدولتين يعد السبيل الوحيد للسلام العادل في الشرق الأوسط وتحقيق الاستقرار، داعية إلى مواصلة العمل لتطبيقه.