كيف تستعد إسرائيل لاحتمال سقوط الحكومة السورية؟

ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن تل أبيب تستعد لاحتمال سقوط حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرة إلى أنه "وفي تطور نادر للغاية، ينعقد المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) 3 مرات خلال 3 أيام (أمس واليوم وغدا)".

وذكرت القناة أن إسرائيل تجري الاستعدادات لاحتمال سقوط الحكومة في سوريا، وكذلك لاحتمال تقدم الفصائل المسلحة وتجاوزها دمشق وصولا إلى منطقة الحدود في الجولان، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وأوضحت القناة أن الجيش الإسرائيلي بدأ تعزيز قواته في المنطقة، وستضطر إسرائيل لاتخاذ قرار بشأن كيفية التصرف إذا أصبحت الفصائل السورية المسلحة على بعد كيلومترات قليلة من المستوطنات في الجولان.

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أنه تم نقل جزء من القوات الإسرائيلية إلى منطقة الجولان عقب الأحداث المستجدة في سوريا.

وأفاد موقع "واللا" الاخباري بأن اللواء 210 يعزز من قواته في الجبهة الشمالية على حدود سوريا ومواقعه بتشكيلات قتالية من الدبابات والمدرعات والمدفعية، ويحضر لكل السيناريوهات المحتملة في سوريا.

وأشار إلى أن الجيش يتحضر برا وبحرا وجوا واستخباراتيا بجمع معلومات واسعة، حيث يسود القلق تل أبيب من انتقال سيطرة الفصائل المسلحة للجنوب السوري ومعها جهات يمكن أن تكون معادية لإسرائيل.

وكشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن تل أبيب تعمل على منع وقوع مخزون الأسلحة التابع للجيش السوري في أيدي الفصائل المسلحة، "خوفا من استخدامها ضدها في المستقبل".