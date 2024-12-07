مصدر عسكري سوري: رمايات مدفعية وصاروخية باتجاه خطوط إمداد الإرهابيين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن القوات في ريف حماة الغربي وريف حمص الشمالي الشرقي تنفذ هجمات باتجاه "خطوط إمداد الإرهابيين".

وقال المصدر العسكري السوري: "قواتنا العاملة في ريف حماة الغربي وريف حمص الشمالي الشرقي تنفذ رمايات مدفعية وصاروخية باتجاه خطوط إمداد الإرهابيين ومحاور تحركهم، إضافة إلى ضربات جوية يشنها الطيران الحربي السوري الروسي المشترك"، وفقا لما نشرته "سانا" عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا).

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر التلفزيون السوري أن الأصوات التي تسمع في مناطق ريف دمشق الجنوبي هي لقصف "تجمعات الإرهابيين في درعا".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مسئولين غربيين قولهم إن "الأحداث في سوريا فاجأت العواصم العربية وأثارت مخاوف من موجة عدم استقرار إقليمي".