ميقاتي: القرار 1701 الأساس لوقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن القرار 1701، الذي سيطبقه الجيش جنوب نهر الليطاني بالتعاون والتنسيق مع قوات اليونيفيل، الأساس لوقف إطلاق النار وانسحاب العدوان الإسرائيلي من لبنان.

وبحسب ما نشرته رئاسة الوزراء اللبنانية عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم السبت، جاء ذلك خلال كلمة لميقاتي في مستهل جلسة لمجلس الوزراء.

وأضاف في كلمته: «نحن على بعد كيلومترات من منطقة العمليات المتواصلة لجيش العدو وخروقاته المتتالية للاتفاق، كما أننا على مقربة من موقع اجتماعات اللجنة الأمنية المكلفة مراقبة تنفيذ الترتيبات التي تم التوافق عليها بضمانة أمريكية وفرنسية».

وجدد تأكيد موقف المجلس الداعم للجيش والتعاون مع قوات اليونيفيل، ومطالبته المجتمع الدولي، ولا سيما الجهات الراعية للترتيبات الأمنية، بالعمل الجاد والحاسم لوقف الخروقات المتمادية للعدو، وانسحابه من الأراضي التي يحتلها، والإسهام الفعلي بتنفيذ وقف إطلاق النار، والانتقال إلى وضعية الاستقرار الدائم المعزز بالكرامة والسيادة والحق.

وذكر أن «الاستقرار في الجنوب وإعادة إعماره هو مفتاح الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط؛ التي لن يعود إليها الأمن والأمان إلا من خلال تطبيق القرارات الدولية، وحماية الوطن وسيادته وصون كرامة أهله».