الأقصر تستعد لاستقبال احتفالات رأس السنة بتزيين الشوارع والميادين

واصل مجلس مدينة الأقصر، تنفيذ أعمال تزيين الشوارع والميادين والحدائق، ضمن حالة الاستعداد لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية، وحرصًا على ظهور المدينة بشكل لائق ومميز يعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

وتضمنت أعمال التزيين تزيين الشوارع والميادين بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والإضاءة الديكورية المبهجة المختلفة، والاهتمام بتجميل الحدائق بالأشجار المضيئة والزينة البديعة لإضفاء طابع حضاري مميز يعكس جمال المحافظة أمام السائحين من مختلف دول العالم.

ومن جهته، شدد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، على ضرورة رفع حالة الاستعداد لاستقبال العام الجديد 2025 بتجميل شوارع المحافظة، مشيرًا إلى أن رأس السنة الميلادية تعد أحد أهم المواسم السياحية في المحافظة.

وأكد عمارة، أن محافظة الأقصر تسعى من خلال هذه الجهود إلى تقديم تجربة مميزة للسائحين والمقيمين، مما يعزز من مكانتها كوجهة سياحية بارزة تُظهر تراثها الحضاري والثقافي.