تلقى منتخب سيدات كرة اليد الهزيمة مساء اليوم السبت، أمام منتخب تونس بنتيجة 25-22، في مباراة تحديد المركز الثالث، ببطولة أمم أفريقيا لكرة اليد.

وتقدم المنتخب التونسي في الشوط الأول بنتيجة 9-6، بينما حاولت سيدات الفراعنة تقليص الفارق لتصبح النتيجة 21-19، لكن سيدات نسور قرطاج حسمن اللقاء بنتيجة 25-22.

وتقاسمت كلا من رنا راضي ولوجين أسامة، صدارة هدافي منتخب مصر في لقاء اليوم، برصيد 6 أهداف لكلا منهما، وتصدت منة الله سيد حارسة مرمى منتخب مصر لـ 9 تسديدات من أصل 27، بينما تصدت مي جمعة لثلاث تسديدات من 10.

وأنهت سيدات منتخب مصر مشاركتهن في المركز الرابع، بعد تحقيق إنجاز تاريخي، بالتأهل لأول مرة لنهائيات كأس العالم لكرة اليد للسيدات.