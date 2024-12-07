 رئيس الأركان العراقي يتفقد جاهزية القوات في معبر القائم الحدودي مع سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الأركان العراقي يتفقد جاهزية القوات في معبر القائم الحدودي مع سوريا


نشر في: السبت 7 ديسمبر 2024 - 11:34 ص | آخر تحديث: السبت 7 ديسمبر 2024 - 11:34 ص

تفقد رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، صباح اليوم السبت، جاهزية القوات في معبر القائم الحدودي مع سوريا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع العراقية، أجرى رئيس الأركان العراقي جولته التفقدية، برفقة كل من: نائب قائد العمليات المشتركة، ومعاون العمليات، وقائد القوات البرية، وقائد عمليات الجزيرة، ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية.

وفي أخطر تطور ميداني في المشهد العراقي، سقط معبر البوكمال الحدودي في محافظة دير الزور شرق سوريا بيد قوات سوريا الديمقراطية.

وسقوط معبر البوكمال يعني أنه أصبح تحت مراقبة ميدانية أمريكية، وهو الممر الوحيد للفصائل العراقية باتجاه سوريا، ما يشكل تحديًا أمنيًا واستراتيجيًا للفصائل العراقية وإيران.

وأشار تقرير جديد للإطار الشيعي إلى أن سيناريو تحول الدور العراقي من الدعم الدبلوماسي إلى الدعم العسكري لنظام الأسد يتقلص بسبب الضغوط الأمريكية والغربية للنأي بالعراق عن الوضع السوري.

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