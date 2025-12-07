الهند تفتح تحقيق في مقتل 25 شخصا في حريق بملهى ليلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أمرت السلطات الهندية، بإجراء تحقيق وعرضت دفع تعويضات للقتلى والمصابين بعد حريق اندلع في ملهى ليلي في ولاية جوا في غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا.

وقالت برامودا ساوانت، رئيس وزراء الولاية، على موقع إكس، إنها أمرت بإجراء تحقيق قضائي في الحادث بأكمله لتحديد السبب وتحديد المسئولية عن الحريق الذي اندلع في قرية أربورا، مضيفا أن ستة مصابين في حالة مستقرة ويتلقون الرعاية الطبية.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إنه تحدث إلى ساوانت وقدم التعازي للعائلات المنكوبة.

ونشر مودي على منصة "إكس" أن مكتبه سيقدم تعويضا يصل إلى 200 ألف روبية (2200 دولار) لكل أسرة من أسر القتلى و50 ألف روبية للمصابين.

فيما قال قائد شرطة الولاية لوكالة أنباء آسيا الدولية، إن الشرطة تلقت بلاغا بالحريق الذي اندلع في ملهى "بيرش باي روميو لين" في الساعة 12:04 صباحا (1834 بتوقيت جرينتش أمس السبت).

وذكرت الوكالة أن السلطات عملت طوال الليل للسيطرة على الحريق، وتم انتشال جميع الجثث.