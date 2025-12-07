ناخبو هونج كونج يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية بعد حريق مميت

يدلي الناخبون في هونج كونج بأصواتهم، اليوم الأحد، في ثاني انتخابات تشريعية لهم منذ إصلاح النظام في عام 2021 الذي أدى إلى إقصاء المعارضة المؤيدة للديمقراطية في الإقليم الصيني.

ويعتبر هذا الاقتراع، الذي يأتي بعد أقل من أسبوعين من حريق في مبنى سكني أودى بحياة ما لا يقل عن 159 شخصا، اختبارا محتملا للمشاعر العامة بشأن تعامل الحكومة مع المأساة.

وينصب التركيز على معدل إقبال الناخبين، الذي انخفض إلى حوالي 30% في الانتخابات الماضية عام 2021، بعد أن أدى الإصلاح إلى تثبيط الاهتمام. ويعتقد بعض المحللين أن الغضب العام المتصاعد بشأن مساءلة الحكومة في الحريق قد يقلل من الإقبال بشكل أكبر.

ودعا رئيس السلطة التنفيذية في هونج كونج جون لي المواطنين إلى التصويت، قائلا يوم الجمعة إن ذلك سيرسل إشارة حول تعزيز الإصلاحات. وقال إنه سيقدم مقترحا إلى المجلس التشريعي الجديد حول كيفية دعم الضحايا، الذين أصبح الكثير منهم بلا مأوى بسبب الحريق.

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع في الساعة 11:30 مساء.

وكان قد تم تعليق الحملات الانتخابية في أعقاب الحريق واتسمت بالهدوء في الأيام الأخيرة احتراما لأرواح الضحايا.

كانت جهود الحكومة لحشد الإقبال - التي ينظر إليها على أنها استفتاء على النظام الانتخابي الجديد - جارية على قدم وساق قبل الحريق.

وعقد المسئولون منتديات للمرشحين، ومددوا التصويت ساعتين، وأضافوا مراكز اقتراع، وقدموا إعانات لكبار السن والمراكز الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدة النزلاء على التصويت، بالإضافة إلى تعليق اللافتات والملصقات الترويجية في جميع أنحاء المدينة.

وألقت السلطات القبض على أشخاص زُعم أنهم نشروا محتوى يحرض الآخرين على عدم التصويت أو إبطال تصويتهم.

وابتعد العديد من الناخبين المؤهلين في المدينة البالغ عددهم 1ر4 مليون ناخب، وخاصة مؤيدي الديمقراطية، عن السياسة منذ الحملة القمعية التي أعقبت الاحتجاجات الضخمة المناهضة للحكومة في عام 2019.

وحتى قبل التغييرات الانتخابية لعام 2021، كان نصف ما كان مجلسا تشريعيا مكونا من 70 عضوا يجري اختياره فقط من قبل جمهور الناخبين العام.

وحاليا، تم تخفيض ذلك إلى 20 مقعدا من أصل 90 مقعدا. ويجري اختيار 40 مقعدا آخرين من قبل لجنة انتخابية مؤيدة لبكين إلى حد كبير. وتمثل الثلاثون مقعدا المتبقية مجموعات مختلفة - معظمها صناعات رئيسية مثل التمويل والرعاية الصحية والعقارات - ويتم انتخابها من قبل أعضائها.

ويشترط أن يخضع المرشحون للتدقيق للتأكد من أنهم وطنيون موالون للحكومة المركزية في بكين.

وقال بعض المراقبين إن مجموعة المرشحين يبدو أنها تعكس رغبة بكين في وجود عدد أكبر من المشرعين الأكثر انسجاماً مع أجندتها، في ما يرون أنها علامات على إحكام بكين قبضتها حتى على الموالين لها.