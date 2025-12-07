 انتصار بلا طائل.. تونس تهزم قطر وتودع كأس العرب مع العنابي - بوابة الشروق
الأحد 7 ديسمبر 2025 9:20 م القاهرة
انتصار بلا طائل.. تونس تهزم قطر وتودع كأس العرب مع العنابي

أمير نبيل
نشر في: الأحد 7 ديسمبر 2025 - 8:48 م | آخر تحديث: الأحد 7 ديسمبر 2025 - 8:53 م

حقق منتخب تونس الفوز على نظيره القطري 3-0 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

ولم يشفع هذا الانتصار لتونس في التأهل في ظل تعادل سوريا وفلسطين في المباراة الأخرى بالمجموعة، ليصل كل منهما إلى 5 نقاط ويتأهلان سويا، بينما وصل نسور قرطاج للنقطة الرابعة في المركز الثالث، مقابل نقطة وحيدة لقطر.

وسجل محمد علي بن رمضان نجم النادي الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 16 من متابعة لكرة ارتدت من الحارس القطري..

وساهم بن رمضان في الهدف الثاني بعدما أرسل كرة عرضية من ضربة ركنية، أخطأ الدفاع القطري في التعامل معها بالدقيقة 62، ليتابعها ياسين مرياح إلى داخل الشباك.

وأحرز الهدف الثالث محمد بن علي في الدقيقة 94 من تمريرة علي معلول

وتفوق المنتخب التونسي بشكل كبير خاصة في الشوط الأول الذي تقدم فيه بهدف مبكر، ثم تراجع للدفاع وبدأ في الاعتماد على المرتدات.

وكاد أن يسجل فراس شواط هدفا ثانيا بعد تمريرة بن رمضان لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وفي الشوط الثاني نال سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك بطاقة حمراء، بعدما تدخل بشكل قوي مع أكرم عفيف لاعب قطر، لتلعب تونس بنقص عددي منذ الدقيقة 66.

 

 


