رئيس القابضة للمياه: رفع كفاءة الشبكات وتقليل الفاقد ضمن أولويات المرحلة الحالية

عقد المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس الشركة ورؤساء القطاعات ومديري العموم، لوضع الخطط ومتابعة تنفيذ الأعمال لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

جاء الاجتماع في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن رفع كفاءة الأداء ومتابعة تنفيذ المشروعات الحيوية على مستوى الجمهورية، بحسب بيان صحفي للشركة مساء اليوم.

وأكد المهندس أحمد جابر أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية تهدف إلى توحيد الرؤية، ووضع خطط تنفيذية دقيقة، ومتابعة تقدم الأعمال في الشركات التابعة، وضمان تنفيذ التكليفات الصادرة من الوزارة وفق جداول زمنية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

وشدد رئيس القابضة على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الانضباط، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتطوير نظم المتابعة، والتحول الرقمي، وتحقيق الاستدامة المالية.

كما تضمنت الأولويات رفع كفاءة المحطات والشبكات، والتركيز المستمر على جودة المياه ومأمونيتها، وتقليل الفاقد، ودعم مشاركة المجتمع في الحفاظ على الموارد المائية.

وحدد المهندس جابر أولويات الفترة المقبلة في تطوير منظومة إدارة الأزمات والطوارئ، ورفع كفاءة العاملين، وتعزيز خطط الإحلال والتجديد، والاهتمام بتقارير الجودة والمعامل، واستمرار الاستعدادات لمجابهة الأمطار والسيول، إلى جانب تطوير آليات خدمة العملاء وسرعة التعامل مع الشكاوى.

واختتم "جابر" الاجتماع بالتأكيد أن التكليفات الصادرة ملزمة، ويتوجب تنفيذها خلال ٤٨ ساعة، مع ضرورة تقديم خطط تفصيلية لكل محور عمل، ومتابعة دقيقة للمشروعات الجارية.

وشدد على أن النجاح يتحقق من خلال العمل الجماعي، والشفافية، والالتزام الكامل بما تتطلبه المرحلة من دقة وسرعة في التنفيذ.

من جانبه، أكد الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن الالتزام الكامل بتنفيذ مؤشرات الأداء المعتمدة يمثل عنصرًا رئيسيًا في نجاح منظومة العمل داخل الشركات التابعة، مشددًا على أن هذه المؤشرات تمثل أداة موضوعية لقياس التقدم الفعلي وتحديد التحديات.

وأشار إلى أهمية متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفق خطة عمل يومية تعتمد على مؤشرات أداء واضحة، لضمان دخولها الخدمة في الوقت المحدد وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

بدوره، أكد اللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا لآليات المتابعة والمراجعة لضمان توافق خطط الشركات مع التوجهات الاستراتيجية للدولة وتكليفات وزارة الإسكان.

وأشار إلى أهمية رفع جاهزية الشركات التابعة في مواجهة الأزمات والطوارئ كأولوية قصوى، والعمل حاليًا على تطوير مراكز السيطرة والتحكم ورفع كفاءة المعدات لضمان استدامة تقديم الخدمات.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور أبو العباس عيسى، نائب رئيس الشركة القابضة، أن ملف تقليل الفاقد من أهم الملفات، ويتم حاليًا تنفيذ خطة تعتمد على تقسيم الشبكات لمناطق (DMA - DMZ) لإحكام السيطرة وخفض الفاقد وتحسين كفاءة توزيع المياه.

وأضاف أن الشركة تهتم بتأهيل الكوادر الشابة عبر برامج المسار الوظيفي الفني والإداري، واستمرار التوسع في المدارس الفنية لتوفير عمالة مدربة، ووضع نظام حوافز للكوادر المتميزة.

كما أشار إلى وضع خطة طموحة للاستثمار وتنمية الموارد واستغلال الأصول بالشركة القابضة وشركاتها التابعة مع تحقيق أعلى عائد مادي منها.