مجلس القضاء الأعلى ينعى 4 قضاة في حادث سير على صحراوي المنيا

نعى مجلس القضاء الأعلى ببالغ الحزن والأسى 4 من قضاة مصر بعد وفاتهم عصر اليوم، إثر حادث سير أليم أثناء عودتهم من مقر عملهم بمحكمة المنيا الابتدائية.

وقال المجلس في بيانه إنه فقد نخبة من خيرة شباب القضاة، القاضي محمد محمد إبراهيم محمد البكري، والقاضي مصطفى محمد مصطفى صالح، والقاضي إسلام حمدي كاشف عبد الرحمن، والقاضي محمد عبد الناصر محمد، أعضاء الدائرة الأولى المدنية، الذين انتقلوا إلى جوار ربهم بعد الحادث المروع.

وأكد المجلس أنه إذ ينعى أبناءه المغفور لهم، فإنه يسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يكتب لهم ثواب الصديقين والشهداء.

وتقدم المجلس، باسم جميع قضاة مصر، بخالص العزاء لأسر وذوي القضاة الضحايا داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.