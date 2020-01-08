تركيا وروسيا تدعوان لوقف إطلاق نار في ليبيا يبدأ ليل الأحد

دعا الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا يبدأ ليل الأحد القادم.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب لقاء الزعيمين، اليوم الأربعاء، في مدينة إسطنبول،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وأضاف البيان أن الرئيسين أعربا عن التزامهما الشديد بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وأكد البيان على دعم مؤتمر برلين المرتقب حول ليبيا، مشيرا إلى إمكانية أن يسفر عن نتائج ملموسة.

كان الرئيس التركي قد أعلن يوم الأحد الماضي عن بدء نشر قوات من بلاده في ليبيا دعما لقوات حكومة الوفاق الوطني، في قتالها ضد الجيش الوطني الليبي الذي يسعى لدخول العاصمة طرابلس .