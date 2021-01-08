ارتفاع حاد لتراخيص السيارات الكهربائية في ألمانيا العام الماضي

ذكرت هيئة النقل الاتحادية الألمانية "كيه بي أيه" اليوم الجمعة أن عدد السيارات الهجين والكهربائية على الطرق في ألمانيا ارتفعت بشكل حاد على مدار عام 2020.



وبعد أن تم ترخيص نحو 108 آلاف من مثل هذه السيارات في عام 2019، ارتفع الرقم إلى 394 ألفا و940 سيارة في عام 2020. وكان حوالي نصف التراخيص الجديدة لسيارات تدار تماما من خلال بطارية، بينما البقية كانت لسيارات هجين.



وكان نحو 5ر13 بالمئة من التراخيص الجديدة لسيارات كهربائية أو هجين خلال عام 2020، حيث ترتفع حصة هذه السيارات من إجمالي تراخيص السيارات الذي شهد تراجعا.



وتتوقع الشركات الألمانية لصناعة السيارات تراجع السوق بحوالي 20 بالمئة العام الماضي، نتيجة جائحة فيروس كورونا.



وتشجع الحكومة الألمانية، وشركات صناعة السيارات، لاستخدام سيارات أقل انبعاثا للكربون، حيث تقدم مساعدات بما يصل إلى 9 آلاف يورو (11 ألف دولار) على السيارات التي تدار تماما بالكهرباء و750ر6 يورو على سيارات الهجين.



واستنادا للاتجاه الحالي، توقع رئيس الهيئة ريتشارد دام تحقيق هدف الحكومة بأن يسير على الطرق في ألمانيا 7 ملايين إلى 10 ملايين سيارة كهربائية بحلول عام 2030.