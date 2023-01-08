 بعد غد.. اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث تزايد الاعتداءات على المسجد الأقصى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد غد.. اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث تزايد الاعتداءات على المسجد الأقصى

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منظمة التعاون الإسلامي
الرياض - أ ش أ
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 3:14 م | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 3:14 م

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، بعد غد الثلاثاء، في مقر المنظمة في جدة، اجتماعًا استثنائيًا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك.

وقالت المنظمة -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد- إن الاجتماع يأتي بعد التصعيد الإسرائيلي المتواصل الذي تشهده مدينة القدس المحتلة، والانتهاكات المستمرة ضد المسجد الأقصى المبارك، التي كان أبرزها اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير لباحات الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي ظل محاولات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك.


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