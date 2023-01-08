وكيل الزراعة بدمياط يوجه بتدقيق بيانات الحصر الزراعي لمحصول القمح

تفقد المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، والمهندس أحمد هيكل مدير المكتب الفني بالمديرية، الإدارة الزراعية بكفر سعد؛ لمتابعة أعمال الإدارة والاطمئنان على سير وانتظام العمل.

وأشار عبد السميع، في بيان له اليوم، إلى تطبيق الانضباط الإداري، والتشديد على ضرورة تدقيق بيانات الحصر الزراعي ومطابقته للطبيعة، خاصة محصول القمح، موجها بضرورة انتهاء تسجيل بيانات الحصر على منظومة كارت الفلاح في أقرب وقت ممكن.

وشدد على ضرورة متابعة حركة صرف الأسمدة وتشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية، تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.