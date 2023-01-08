ستولتنبرج: الناتو سيدافع عن السويد وفنلندا حتى قبل التصديق على عضويتهما

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، اليوم الأحد، بأن "الناتو زاد من وجوده في السويد وفنلندا منذ أن تقدمت الدولتان بطلب عضويتهما في الحلف، ومن غير المعقول عدم الدفاع عنهما على الرغم من عدم اكتمال التصديق من قبل جميع الدول الأعضاء".



وأوضح ستولتنبرج، في مؤتمر أمني عقد في مدينة سالين السويدية، أن الناتو عزز وجوده في السويد وفنلندا كما تشارك الدولتان الآن في اجتماعات الحلف وتندمجان في التعاون العسكري، ولا أتخيل أن يقف الحلف مكتوف الأيدي "إذا كان أمن السويد وفنلندا مهددا، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.



وأضاف ستولتنبرج أن 28 دولة من أصل 30 من حلفاء الناتو وقعوا على بروتوكولات انضمام الدولتين، مضيفا "أنا على ثقة من أننا سنرحب بكما بحرارة كأعضاء كاملي العضوية في الناتو".



يذكر أن السويد وفنلندا كانتا قد تقدمتا بطلب للحصول على عضوية الناتو في 18 مايو الماضي، خلال العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا في فبراير.

وكشف رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، متحدثًا في مؤتمر الشعب والدفاع الوطني أن "السلطات التركية تطرح شروطا يستحيل على السويد أن تنضم وفقها إلى الناتو".



في وقت تضغط فيه أنقرة على ستوكهولم للقيام بمزيد من الخطوات مقابل انضمامها لحلف شمال الأطلسي، رحّلت السويد عضوا مُدانا في حزب "العمال الكردستاني"، إلى تركيا في 3 ديسمبر الماضي.



وتتهم تركيا فنلندا والسويد بتوفير ملاذ آمن لجماعات كردية محظورة تعتبرها أنقرة "إرهابية"، وعرقلت طلبهما الانضمام لعضوية الناتو رغم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في يونيو في مدريد.