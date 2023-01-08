زيدان يحسم موقفه من تدريب أمريكا

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حسم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد، موقفه من عرض تولى مهمة تدريب منتخب الولايات المتحدة.

يبحث الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، عن التعاقد مع مدرب جديد بدلاً من جريج بيرهالتر، الذي قاد المنتخب إلى التأهل للدور الثاني في كأس العالم 2022. ويتولى حاليًا أنتوني هودسون تدريب الولايات المتحدة بشكل مؤقت خلال شهر يناير الجاري.

وبحسب ما أوردته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن مدرب ريال مدريد السابق رفض عرض تدريب منتخب الولايات المتحدة ، كما رفض سابقًا عرضين من منتخبي البرازيل والبرتغال.

وكان زيدان ينتظر تولي مهمة تدريب الديوك بعد نهاية كأس العالم 2022. لكن أحلامه تبخرت، وذلك بعد إعلان تجديد تعاقد المدرب الحالي ديديه ديشامب حتى 2026.

كما ارتبط اسم زيدان بتدريب العديد من الأندية منها باريس سان جيرمان وتشيلسي ويوفنتوس والهلال السعودي.