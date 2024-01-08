اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية بالقاهرة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأطلع «أبو مازن» الرئيس السيسي، على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة العمل مع الأطراف كافة على ضمان وقف العدوان الإسرائيلي على شعب فلسطين في كل مكان، وتحديدا في قطاع غزة.

وأكد رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس، مشددًا على أن «الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس».

وهنأ الرئيس «أبو مازن» الرئيس السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية لولاية جديدة، وبنجاح العملية الديمقراطية، مشيدا بالدور الريادي الذي تقوم به مصر الشقيقة خدمة للقضية الفلسطينية.

وحضر الاجتماع، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح.