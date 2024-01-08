ملكة الدنمارك تعقد آخر لقاء عام لها قبل التنازل عن العرش لنجلها

عقدت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية، آخر لقاء عام لها قبل التنازل عن العرش لنجلها يوم الأحد المقبل.

وخلال آخر لقاء لها كملكة، استقبلت مارجريت - 83 عاما، 80 شخصا في قصر كريستيانسبورج اليوم الاثنين، حيث أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لها.

ولم يعد لدى الملكة أي ارتباطات رسمية حتى يوم الأحد المقبل، عندما يتسلم نجلها ولي العهد الأمير فريدريك - 55 عاما، العرش ليصبح الملك فريدريك.

وفي كلمتها بمناسبة العام الجديد، أثارت الملكة مارجريت دهشة مواطنيها عندما أعلنت أنها ستتنازل عن العرش بعد 52 عاما من جلوسها عليه. وأرجعت السبب بشكل أساسي إلى خضوعها لجراحة في الظهر العام الماضي.

وأشارت إلى أن الجراحة دفعتها للتفكير بشأن مستقبلها كملكة.

وخلال فترة التعافي، ألغت الملكة العديد من المواعيد أو مثلها فيها نجلها ولي العهد الأمير فريدريك وزوجته ماري - 51 عاما. ويحضر نجلها الأكبر بالفعل المواعيد التي اعتادت الملكة حضورها بنفسها.

كما تم مؤخرا تفويض الأمير كريستيان - 18 عاما، وهو النجل الأكبر للأمير فريدريك، بشكل رسمي بتمثيل الملكة.

وقالت الملكة إنها تود أن تعرب عن شكرها للدفء والدعم اللذين حصلت عليهما على مدى الأعوام الماضية.