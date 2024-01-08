إنقاذ السائحين العالقين داخل كهف في سلوفينيا

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قالت ساندي كورك رئيسة إدارة الحماية المدنية في سلوفينيا، اليوم الاثنين، إنه تم إنقاذ الأشخاص الخمسة الذين تقطعت بهم السبل في كهف "كروس" الشهير (كريشنا جاما) في سلوفينيا منذ أكثر من يومين وهم بحالة جيدة.

وتقطعت السبل بالأشخاص الخمسة جراء فيضان غير متوقع منعهم من الخروج من الكهف. واضطر فريق الإنقاذ للانتظار حتى ينحسر مستوى المياه لإخراج السائحين بقارب.

وكان ثلاثة سائحين قد بدأوا جولتهم في البحيرة الواقعة تحت الأرض مع اثنين من مرشدي الكهوف صباح أول أمس السبت. ثم ارتفع مستوى المياه للغاية لدرجة أنه لم يعد من الممكن استخدام مخرج الكهف حتى بالقارب.

وزار غواصون محترفون من أجهزة الطوارئ الأشخاص العالقين مرتين منذ يوم السبت وأمدوهم بالغذاء والدواء والملابس والكشافات.

وأوضحت أجهزة الطوارئ أن المجموعة هرعت إلى مكان في الكهف مخصص لتلك الحالات الحرجة.

وعلمت أجهزة الطوارئ بهذه الحالة بعد عدم عودة المتنزهين في الوقت المحدد عصر السبت الماضي.

ويجذب الكهف الذي يبلغ طوله ثمانية كيلومترات الكثير من السياح ببحيراته الـ45 الواقعة تحت سطح الأرض.