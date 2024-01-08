شولتس يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دعم أوكرانيا

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز دعم أوكرانيا في هذا العام.

وفي أعقاب لقائه مع رئيس وزراء لوكسمبورج لوك فريدن، قال شولتس في برلين اليوم الاثنين إن " شحنات الأسلحة التي جرى التخطيط لتقديمها إلى أوكرانيا من جانب غالبية دول الاتحاد الأوروبي، ضئيلة للغاية على أية حال".

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي:" لهذا السبب أدعو الحلفاء في الاتحاد الأوروبي لتعزيز جهودهم لصالح أوكرانيا".

وقال شولتس إنه يجب بحلول قمة الاتحاد الأوروبي في مطلع فبراير المقبل على أقصى تقدير أن تتوافر نظرة عامة بشأن الإسهام، الذي سيقدمه الشركاء الأوروبيون لدعم أوكرانيا في هذا العام، وأردف:" يجب على أوروبا أن تظهر أنها تقف بقوة إلى جانب أوكرانيا، إلى جانب الحرية والقانون الدولي والقيم الأوروبية".

واستطرد شولتس قائلا إن بلاده تعتبر حاليا ثاني أقوى داعم لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة الأمريكية لافتا إلى أن ألمانيا استعدت بشكل مسبق هذا العام لتوريد أسلحة ومعدات بقيمة 8 مليار يورو، بالإضافة إلى مساعدات مالية وإنسانية بمليارات اليورو.

في الوقت نفسه، قال شولتس إن الإسهام الألماني وحده لن يكفي لضمان أمن أوكرانيا.