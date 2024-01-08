في اليوم الـ94 من العدوان على قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غاراتها وقصفها على عدة مناطق متفرقة من القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 73 مواطنا وإصابة 99 آخرين على الأقل، في قصف إسرائيلي لقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على منازل المواطنين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة إلى 18 شهيدا بينهم أطفال ونساء وعشرات الجرحى، تزامنا مع تواصل القصف الإسرائيلي العنيف في مخيم المغازي وبلدة الزوايدة.

واستُشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي على منازل شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استهدف محيط برج الفرا، واستُشهد 8 مواطنين في قصف مدفعي استهدف منازل في حي المنارة جنوب شرقي خان يونس.

كما أطلقت طائرة مسيرة لجيش الاحتلال النار تجاه ساحة مستشفى غزة الأوروبي جنوب شرق خان يونس، كما قصفت طائرات الاحتلال مباني كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تحاصر 5 أطفال أشقاء من عائلة الأسطل أصغرهم "تالا" (عام واحد) في مدرسة كمال ناصر بخان يونس بعد استشهاد والدتهم برصاصة من قناص إسرائيلي.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 22835 شهيدا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.