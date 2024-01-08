عمرو أديب متضامنا مع مراسل الجزيرة: أتمنى خروج وائل الدحدوح من غزة

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن تضامنه مع مراسل قناة الجزيرة الذي فقد عددا من أفراد أسرته خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، وأحدثهم ابنه الأكبر حمزة.

وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الاثنين، إن وائل الدحدوح هو نموذج للجريمة والإبادة الإسرائيلية، واصفًا مراسل الجزيرة بأنه رجل جبار وجبل غزة.

وأضاف: «وائل الدحدوح يفقد يوميًّا أعز وأقرب الناس له، ثم تجده بعدها واقفا أمام كاميرا الجزيرة مدافعا عن القضية الفلسطينية وعن غزة».

وتابع: «وائل الدحدوح مأساة إنسانية، وأنا وصلت لمرلحة إني نفسي يخرج من غزة فأنا مشفق عليه عليه ومعرفش حد يقدر يتحمل ده كله».

وختم قائلًا: «وائل الدحدوح يكاد يكون يدفن كل يوم شخصا من عائلته لكنه جبل غزة وهو قصة إنسانية تراجيدية لم يرها أحد من قبل».

واستشهد حمزة وائل الدحدوح أمس الأحد، جراء قصف إسرائيلي على سيارة كان يستقلها مع زميله الصحفي مصطفى ثريا في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وكان وائل الدحدوح فقد زوجته وابنه وابنته وحفيدته في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً نزحوا إليه وسط قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

وبعدها بعدة أسابيع أصيب هو نفسه واستشهد زميله المصور سامر أبو دقة بقصف إسرائيلي خلال تغطيتهم لمجريات الحرب بمدينة خانيونس، ليفجع الأحد، باستشهاد نجله الأكبر حمزة.