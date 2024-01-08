بلينكن في السعودية لبحث منع اتساع رقعة الصراع وإيصال المساعدات إلى غزة

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، مساء اليوم، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة إلى المملكة تدوم عدة ساعات، ضمن جولة له في المنطقة لإجراء مباحثات مع المسؤولين تتركز على منع اتساع رقعة الصراع.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن خلال زيارته إلى المملكة ولي العهد السعودي رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إضافة الى نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

ولتخفيف حدة التوتر المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، يجري بلينكن محادثات مع عدد من القادة والزعماء في إطار جولة يقوم بها بالمنطقة تستغرق أسبوعا.

وتشمل جولة بلينكن تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر، يركز خلالها على منع اتساع رقعة الصراع.

وكان وزير الخارجية الأمريكى، التقي أول أمس السبت مع الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، وبحث معه الصراع في قطاع غزة، وشدد على ضرورة بذل الجهود لمنع توسع الصراع وتأمين إطلاق سراح المحتجزين.

وحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن بلينكن شدد مع أردوغان - في اسطنبول - على أهمية تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين وتقليل الضحايا من المدنيين والعمل على إقرار سلام شامل ودائم؛ "يضمن أمن إسرائيل والتقدم نحو إقامة دولة فلسطينية"، حسب البيان الأمريكي.

وقال بلينكن أمس الأحد عقب لقائه مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه من الضروري أن تبذل إسرائيل المزيد من الجهد لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يجب أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم.

كما حذر من أن الحرب بين حماس وإسرائيل قد "تنتشر" وتهدد الأمن في كل أرجاء الشرق الأوسط، بحسب قوله.