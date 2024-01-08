بدأ منذ قليل توافد نجوم السينما والدراما، على السجادة الحمراء للنسخة الـ81 من حفل توزيع جوائز اتحاد الصحفيين الأجانب في هوليوود «جولدن جلوب - Golden Globe» لعام 2024، والذي يقام في فندق بيفرلي هيلتون في مدينة بيفرلي هيلز بكاليفورنيا.

وحضرت الفنانة سيلينا جوميز، على السجادة الحمراء، مرتدية فستان أحمر.

يقدم الحفل الممثل الكوميدي الأمريكي جو كوي، وتتصدر أفلام «باربي - Barbie»، و«أوبنهايمر - Oppenheimer»، و«قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon»، و«الموسيقار - Maestro»، و«الحيوات الماضية - Past Lives»، و«أشياء مسكينة - Poor Things»، ترشيحات الجوائز في السينما، و«الخلافة - Succession» لترشيحات المسلسلات.