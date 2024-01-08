الكشف عن موعد سفر منتخب مصر إلى كوت ديفوار

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أكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول أن الفراعنة في جاهزية تامة قبل المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها فى كوت ديفوار الشهر الجاري.

وقال محمد غرابة في تصريحات عبر برنامج في الملعب وانت سايق: "منتخب مصر يغادر إلى كوت ديفوار غدًا في تمام الثالثة عصرًا عقب المران الصباحي في العاصمة الإدارية الجديدة".

وأضاف: "لنا عضو في الجهاز الإداري، علي محمد علي متواجد في كوت ديفوار الآن، واطمئن على جميع الترتيبات قبل سفر البعثة غدًا الثلاثاء".

وتابع: "الإقامة جيدة هناك في كوت ديفوار، ومنتخب مصر يستطيع تقديم مباريات كبيرة بإذن الله".

يذكر أن منتخب مصر استطاع الفوز أمس أمام منتخب تنزانيا في المباراة الودية قبل السفر لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار الشهر الجاري.