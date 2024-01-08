وزير الخارجية الأمريكي: نسعى لتفادي توسيع الحرب في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونيبلينكن اليوم الأحد أن بلاده ملتزمة بمنع توسيع حرب غزة وتحولها إلي صراع إقليمي أوسع.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في قطر التي يزورها في إطار جولة إقليمية: "هذه لحظة توتر عميق في المنطقة".

وأضاف : "من الممكن أن ينتشر الصراع بسهولة، مسببا مزيد من المعاناة في المنطقة."

وتابع في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن: "نحن نتشارك التزاما بضمان عدم توسيع الصراع".

وقال المسؤول القطري إنه ناقش مع بلينكن الجهود المبذولة لمنع نشوب صراع أوسع.

وقال إن دولة قطر حذرت منذ البداية من خطورة اتساع الصراع ، وهو أمر مرجح وخطير."

وأضاف أن "مفتاح الحل يتمثل في التوصل إلي تهدئة في قطاع غزة ووقف لهذه الحرب."

وبرزت قطر كوسيط رئيسي في الصراع المتواصل بين إسرائيل وحماس. وفي نوفمبر، ساعدت الإمارة الغنية بالطاقة في التوسط للتوصل إلى اتفاق هدنة وافقت عليه إسرائيل وحركة حماس وانتهى الآن، وهو إتفاق سهل أيضا اتمام عمليات تبادل للرهان مقابل السجناء.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة ستواصل العمل بلا كلل لإعادة الرهائن إلى وطنهم.

ولكن عبد الرحمن قال اليوم الأحد إن الاغتيال الأخير لمسؤول كبير في حركة حماس أدى إلى تعقيد المفاوضات الرامية إلى إطلاق سراح مزيد من الرهائن، الذين تحتجزهم حماس.

وكان قد تم قتل صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الثلاثاء. وتحمل حركة حماس إسرائيل مسؤولية قتله.

وحث بلينكن على ضرورة قيام إسرائيل بتوفير حماية أفضل للمدنيين خلال حملتها في قطاع غزة المكتظ بالسكان.

وقال "من الضروري بشكل قاطع أن تبذل إسرائيل المزيد لحماية المدنيين".

وأضاف: "لقد قُتل بالفعل عدد كبير جدا من الفلسطينيين الأبرياء".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي إنه سيتناول هذه المسألة أيضا خلال زيارته المقررة لإسرائيل في الأيام القليلة المقبلة، كجزء من جولة في الشرق الأوسط، هي الرابعة له في المنطقة خلال أربعة أشهر.

وقال عبد الرحمن "من المؤلم أننا وصلنا إلى مرحلة اعتدنا فيها للأسف على رؤية مشاهد القتل والدمار في غزة".

وأثناء وجوده في الدوحة، التقى بلينكن أيضا مع أمير قطر تميم بن حمد، الذي دعا إلى بذل جهود للتوصل إلى "وقف فوري لإطلاق النار" وتوصيل مساعدات إنسانية "كافية ومستدامة" إلى جميع مناطق قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، وصل بلينكن إلى عمان والتقى بالملك الأردني عبد الله الثاني، الذي حذر من "التداعيات الكارثية" للحملة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

وبحسب بيان للديوان الملكي، شدد العاهل الأردني على ضرورة وضع حد لـ"الكارثة الإنسانية" في القطاع المكتظ بالسكان.

وقال بلينكن إنه التقى بالعاهل الأردني لمناقشة جهود لحماية المدنيين في غزة والضفة الغربية.

وذكر بلينكن في منشور على تطبيق إكس: "يجب ألا يتوسع الصراع أكثر في المنطقة."

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن قام، في عمان، بجولة في مستودع تابع لبرنامج الغذاء العالمي، يقدم المساعدات للمدنيين في غزة.

وذكر مكتب بلينكن أن وزير الخارجية من المقرر أن يزور أيضا الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى إسرائيل والضفة الغربية ومصر.

وقال المكتب إن بلينكن يسعى خلال الزيارة إلى مناقشة خطوات ملموسة بشأن كيفية استخدام الأطراف الفاعلة في المنطقة لنفوذها لتجنب حدوث تصعيد للحرب في غزة.

وتسعى الولايات المتحدة إلى تجنب انتشار الصراع، الذي اندلع في أعقاب هجمات 7 أكتوبر التي شنها مسلحو حماس من قطاع غزة، إلى جميع أنحاء المنطقة، وسط تزايد الهجمات عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية وهجمات لميليشيا متحالفة مع إيران على الملاحة في البحر الأحمر.