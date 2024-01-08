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أحمد فتحي يرد.. هل يندم على رحيله عن الأهلي؟

محمد جلال
نشر في: الإثنين 8 يناير 2024 - 10:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 يناير 2024 - 10:01 ص

كشف أحمد فتحي، لاعب بيراميدز، حقيقة شعوره بالندم بعد رحيله عن الأهلي.

وقال أحمد فتحي في تصريحات لقناة "دي إم سي": "كل شيء في الدنيا مقدر لنا، على سبيل المثال وقعت على عقد للانضمام مع أرسنال بعمر 18 عاما ولم أنضم بسبب مباراة دولية وحيدة".

وأضاف: "مفاوضات التجديد بدأت معي في شهر مارس بعد مباراة صن داونز ومن ثم دخلنا في فترة فيروس كورونا ولم يتحدث معي أحد".

وتابع أحمد فتحي: "الأهلي معي أو بدوني سيحقق بطولات".

وأشار: "أشعر بالضيق لعدم المشاركة، والآن لم أشعر بالحزن الشديد كالسابق للغياب، وأتدرب بقوة من أجل المشاركة".

وأتم: "لعبت مع الأهلي 12 عامًا وحققت 23 بطولة ولم أخسر أي لقب دوري مع الأهلي، وعندما احترفت في قطر الزمالك حقق الدوري، وعندما عدت توجنا باللقب".


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