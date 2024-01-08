بدأت منذ قليل النسخة الـ81 من حفل توزيع جوائز اتحاد الصحفيين الأجانب في هوليوود «جولدن جلوب - Golden Globe» لعام 2024، والذي يقام في فندق بيفرلي هيلتون في مدينة بيفرلي هيلز بكاليفورنيا.

وبعد 6 ترشيحات، حصل أخيرا المخرج كريستوفر نولان، على جائزة أفضل مخرج لفيلم سينمائي عن فيلمه «أوبنهايمر - Oppenheimer».

ونافس على الجائزة كلا من برادلي كوبر في ثاني تجاربه الإخراجية عن فيلم «الموسيقار - Maestro»، والمخرجة والكاتبة المسرحية الكورية الجنوبية الكندية سيلين سونج في أول تجاربها السينمائية كمخرجة عن فيلم «الحيوات الماضية - Past Lives»، وجريتا جيروج عن ثالث أفلامها «باربي - Barbie»، ومارتن سكورسيزي عن فيلم «قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon»، ويورجوس لانثيموس عن فيلم «أشياء مسكينة - Poor Things».