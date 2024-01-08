 جولدن جلوب 81.. كريستوفر نولان أفضل مخرج لأول مرة بعد 6 ترشيحات - بوابة الشروق
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جولدن جلوب 81.. كريستوفر نولان أفضل مخرج لأول مرة بعد 6 ترشيحات

محمد عباس
نشر في: الإثنين 8 يناير 2024 - 6:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 يناير 2024 - 6:13 ص

بدأت منذ قليل النسخة الـ81 من حفل توزيع جوائز اتحاد الصحفيين الأجانب في هوليوود «جولدن جلوب - Golden Globe» لعام 2024، والذي يقام في فندق بيفرلي هيلتون في مدينة بيفرلي هيلز بكاليفورنيا.

وبعد 6 ترشيحات، حصل أخيرا المخرج كريستوفر نولان، على جائزة أفضل مخرج لفيلم سينمائي عن فيلمه «أوبنهايمر - Oppenheimer».

ونافس على الجائزة كلا من برادلي كوبر في ثاني تجاربه الإخراجية عن فيلم «الموسيقار - Maestro»، والمخرجة والكاتبة المسرحية الكورية الجنوبية الكندية سيلين سونج في أول تجاربها السينمائية كمخرجة عن فيلم «الحيوات الماضية - Past Lives»، وجريتا جيروج عن ثالث أفلامها «باربي - Barbie»، ومارتن سكورسيزي عن فيلم «قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon»، ويورجوس لانثيموس عن فيلم «أشياء مسكينة - Poor Things».


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