وفاة طالبة وإصابة 6 آخرين إثر إنهيار منزل في إدكو بالبحيرة

شهدت مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حادث انهيار منزل من 3 طوابق، ونتج عن ذلك وفاة طالبة وإصابة 6 آخرين، وتم إنتشال الجثة والمصابين من أسفل الأنقاض بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتم نقلهم لمستشفى إدكو المركزي.

تلقى اللواء محمود هويدى، مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انهيار منزل بقرية العجرة بمدينة إدكو ووجود متوفى ومصابيين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية، وتبين من المعاينة انهيار منزل قديم مكون من 3 طوابق.

أسفر الحادث عن وفاة "حنان أشرف ماضى"، 18 عامًا، وإصابة كلا من: "مصطفى أشرف ماضى، 17 عامًا، سعاد أشرف ماضى، 18 عامًا، أحمد شعبان ماضى، 61 عامًا، رضا محمد سعد، وأشرف شعبان ماضى، 60 عامًا، شعبان أشرف ماضى، 18 عاما"، بكسور وجروح متفرقة بالجسم، وجميعهم من أسرة واحدة.

وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وأمرت بانتداب لجنة المبانى الآيلة للسقوط لمعاينة المنزل وبيان أسباب الانهيار