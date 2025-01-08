أعربت الفنانة هيدي كرم عن اشتياقها لتقديم البرامج التلفزيونية من جديد، قائلة: «البرامج وحشتني جدًا، أعتبرها جزءا من تكويني، لما يسألوني بحب إيه أكثر التمثيل أم البرامج؛ بقول نفسي أكمل في الاثنين للنهاية».

وكشفت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»، أنها كانت بصدد الاعتذار عن المشاركة في مسلسل «وتر حساس»، قائلة: «كنت سأعتذر عن المسلسل، وكنت سأندم ندما كبيرًا لو اعتذرت؛ بسبب مخاوفي».

وأوضحت أن ما شجعها على قبول الدور، بالإضافة إلى رغبتها في العمل مع فريق المسلسل، أنها رأت شخصية «رغدة» أمامها بوضوح أثناء قراءة السيناريو.

وأشارت إلى تعاطفها مع «رغدة» منذ البداية، متابعة: «كنت مقتنعة تمام الاقتناع أن عندها أسبابها ومعجبة جدًا أنها شخصية واضحة أوضح نموذج نسائي بين الثلاثة، وكل المبررات الشخصية كانت موجودة عندي لتقديم هذه الشخصية».

وشددت أن شخصية رغدة؛ هي «إنسانة من لحم ودم شخصية من الواقع بها الخير والشر، وليست من عالم مختلف، لديها لحظات تثير تعاطف الجمهور معها؛ لضعفها وطيبة قلبها، ولحظات أخرى ستسبب الضيق للجمهور؛ عندما يتغلب الشر عليها».