قال مسؤول أوكراني محلي، اليوم الأربعاء، إن هجوما صاروخيا روسيا على مدينة زابوريجيا الواقعة جنوبي أوكرانيا أسفر عن مقتل 13 مدنيا على الأقل، وإصابة العشرات اليوم الأربعاء.

وأظهرت لقطات مصورة، تم نشرها على قناة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تطبيق تليجرام، مدنيين ممددين في أحد الشوارع المليء بالحطام في المدينة، وكانوا يتلقون العلاج من جانب خدمات الطوارئ.

وقال حاكم منطقة زابوريجيا إيفان فيدوروف إن الهجوم أسفر عن مقتل 13 مدنيا على الأقل. وكان فيدوروف قد حذر، قبل دقائق من وقوع الهجوم، من خطر إطلاق "صواريخ فائقة السرعة" و"قنابل انزلاقية" على منطقة زابوريجيا.

ومن جانبها نقلت وكالة (د ب ا) عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوله اليوم الأربعاء في منشور على تطبيق تيليجرام "لا يوجد شيء أكثر وحشية من قصف مدينة عندما تعلم أن المدنيين العاديين سيعانون".

ونشر في وقت لاحق مقطع فيديو أكد فيه أنه سيزور القاعدة الأمريكية في رامشتاين بألمانيا غدا الخميس لإجراء محادثات بشأن الحصول على المزيد من الأسلحة.

وقال "المهمة الأساسية لأوكرانيا هي تعزيز دفاعنا الجوي، لتمكين أوكرانيا على الأقل من إبقاء القوات الجوية الروسية بعيدة عن مدننا وحدودنا"، بحسب (د ب أ).

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن في وقت سابق عن زيارة رامشتاين في العاشر من يناير/كانون الثاني. ووفقا لتقارير إعلامية، من المتوقع الإعلان عن حزمة جديدة أخيرة من المساعدات العسكرية الأمريكية قبل تغيير الحكومة في واشنطن في الـ20 من الشهر الجاري.

من جانبه، حذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من تقليص الغرب لدعمه لأوكرانيا، كما ألمح الرئيس الأمريكي المنتخب اليميني دونالد ترامب.

وقال بيستوريوس، الاشتراكي الديمقراطي، خلال فعالية انتخابية في مدينة ماربورج بوسط ألمانيا القول "إذا قمنا بذلك غدا، ستكون نهاية أوكرانيا، دولة حرة ومستقلة وديمقراطية، بعد غد، ومن سيأتي دوره بعد ذلك".