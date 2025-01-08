مصرع شخص وإصابة 5 آخرين إثر تصادم سيارتين على طريق سفاجا- الغردقة

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون، صباح اليوم الأربعاء، في حادث تصادم ميكروباص مع ملاكي بالكيلو 20 طريق سفاجا - الغردقة.

تلقى اللواء حسن عبدالعزيز مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين، بالكيلو 20 طريق سفاجا - الغردقة.

يشار إلى أن المصابين هم، عبده أحمد أبو الحسن، 52 سنة، من محافظة قنا "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، مؤمن عبدالرحمن وهيب، 25 سنة، من محافظة قنا "كدمات متفرقة بالجسم"، مخيمر أحمد عبدالحق، 42 سنة، من البحر الأحمر "كدمات متفرقة بالجسم"، نجار حفني سليمان، 53 سنة، من البحر الأحمر "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، فراج جلال صابر، 22 سنة، من البحر الأحمر "كدمات متفرقة بالجسم".

فيما تم إيداع جثة "روماني سمير جبرة" مشرحة مستشفى سفاجا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.