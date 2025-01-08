نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ460 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 51 شهيدًا و78 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 45 ألفًا و936 شهيدًا، و109 آلاف و274 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق، استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مدرسة تؤوي نازحين في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، باستشهاد أربعة مواطنين في قصف الاحتلال مدرسة حلاوة، التي تؤوي نازحين في جباليا البلد.

ونقلا عن مصادر طبية، استشهد 28 مواطنا بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة، منذ فجر اليوم.