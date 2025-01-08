أحمد الشرع يلتقي وزير الخارجية البحريني في دمشق

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استقبل قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، وفدا بحرينيا برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني في العاصمة دمشق.

وشارك وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني في اللقاء الذي عُقد في قصر الشعب.

وتأتي زيارة الوفد البحريني ضمن سلسلة من الزيارات تجريها وفود عربية وإقليمية ودولية للقاء مسئولي الإدارة الجديدة في دمشق بعد الإطاحة ببشار الأسد، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وترافقت تلك الزيارات مع دعوات لإرساء الاستقرار في سوريا وإشراك كل مكونات الشعب السوري في العملية السياسية المقبلة.

وأجرى وزير الخارجية السوري على مدى أسبوع سلسلة من الزيارات إلى السعودية وقطر والإمارات والأردن، وأوضح أن الإدارة الجديدة تتطلع إلى "مساهمة هذه الزيارات بدعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميزة".