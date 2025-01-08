إصابة شخص إثر سقوط مصعد بمنور عقار في الإسكندرية

أصيب شخص، بكسور وكدمات في مختلف أنحاء الجسم، مساء اليوم الأربعاء، وذلك إثر سقوط مصعد من الطابق الثالث في بئر أحد العقارات الكائنة في منطقة بحري، وسط الإسكندرية، وجرى نقله إلى المستشفى لإسعافه.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، يفيد بسقوط مصعد "أسانسير" في نطاق دائرة قسم شرطة الجمرك، ووجود مصاب.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارة الإسعاف، ومسئولي حي الجمرك إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي سقوط المصعد في البئر، وبداخله شخص، إثر انقطاع واير "ثقل" الاتزان فجأة.

ويجري فحص أسباب سقوط المصعد، فيما يتعلق بإجراءات الصيانة الدورية، ومدى التزام مسئولي العقار بالتراخيص والمعايير الفنية المناسبة، وفقًا لمصدر أمني.

وتم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.