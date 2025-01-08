التايمز تكشف جانبا من حملة ترامب لـ«تطهير» البنتاجون

نقلت صحيفة تايمز البريطانية عن مصادر قولها إن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أجرى اتصالات هاتفية مع كثير من العاملين في وزارة الدفاع (البنتاجون) خلال الأسابيع الأخيرة، لتحذيرهم من أن "وظائفهم في خطر"، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن هذا يأتي في سياق "تطهير" يسعى ترامب لإجرائه داخل الوزارة.

وذكر التقرير أن استقالة لورا كوبر المسئولة الكبيرة في البنتاجون قبيل تنصيب ترامب في 20 يناير الجاري، تنذر برحيل عدد كبير من الموظفين أصحاب الخبرة من البنتاجون.

وأشارت الصحيفة إلى أن كوبر -نائبة مساعد وزير الدفاع لشئون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا- اضطلعت بدور قيادي في إدارة برنامج المساعدات العسكرية الضخم لكييف، الذي أطلقته واشنطن إثر بدء الحرب الروسية على أوكرانيا قبل نحو 3 سنوات.

وجرت العادة في الولايات المتحدة أن تقوم إدارة الرئيس الجديد باستبدال الموظفين الذين يشغلون مناصب ذات صبغة سياسية في مختلف الوزارات، فيما يحتفظ موظفو الخدمة المدنية أصحاب الخبرات الواسعة بمناصبهم.

بيد أن التايمز نقلت عن مصادر دفاعية أن كثيرا من العاملين في البنتاجون تلقوا اتصالات هاتفية من فريق ترامب الانتقالي خلال الأسابيع الأخيرة تحذرهم من أن وظائفهم في خطر.

وقال أحد المصادر، إن من المرجح إلغاء وحدة كانت لورا كوبر تشرف عليها، ومهمتها التنسيق مع التحالف الداعم لأوكرانيا، وذلك بسبب تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب حال وصوله إلى البيت الأبيض.

وأضاف المصدر، أن تلك الاتصالات الهاتفية خلقت أجواء من الترهيب داخل البنتاغون، وأظهرت أن الرئيس الجديد يفضل الموظفين الذين يبرهنون على ولائهم له.