المطارنة الموارنة في لبنان يدعون النواب إلى انتخابِ رئيس للجمهورية

دعا المطارنة الموارنة في لبنان، اليوم الأربعاء، النواب إلى انتخابِ رئيسٍ للجمهورية في إطار الوحدة الوطنية والتضامن.

وطالب المطارنة الموارنة ، في بيان اليوم بعد اجتماع عقدوه في الصرح البطريركي في بكركي شمال شرق بيروت، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ، بـ "انتخابِ رئيسٍ للجمهورية يجمع أبناءها وبناتها في إطار الوحدة الوطنية والتضامن والنضال الإصلاحي فيستعيد لبنان دوره الطليعي في هذا الشرق".

وحثّ المطارنة " اللجنة المناطة بها مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب، على التشدد في الوصول إلى غايات هذا الاتفاق من طرفَي النزاع، وفي تطبيق القرار 1701 بكلّ مندرجاته."

وتمنى المطارنة " أن تبنى سوريا الجديدة على أسس الوحدة والحرية والعدالة، واحترام جميع مكونات المجتمع السوريّ، والنجاح في ورشة إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى وطنهم."

ورأوا أن "الفرصة باتت مناسبة ومتاحة لتداولٍ وطني في أهمية السير بلبنان نحو الحياد الإيجابي، الذي ينقذه من أضرار النزاعات المحدقة به، ويدفع به نحو دورة صحية من الحياة الوطنية الواحدة والمثمرة".

وتنعقد غداً الخميس الجلسة الـ 13 لانتخاب رئيس للجمهورية، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري.