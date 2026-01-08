التعليم العالي: معهد بحوث البترول المصري يحقق إنجازات علمية وبحثية وريادية متميزة خلال 2025

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن معهد بحوث البترول المصري واصل خلال عام 2025 مسيرته في دعم البحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا، بما يتوافق مع الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشيدًا بالنتائج المتميزة التي حققها المعهد على المستويين المحلي والدولي.

وأعلن الدكتور طارق شاذلي، القائم بأعمال مدير المعهد، أن المعهد نشر خلال العام 237 ورقة بحثية في مجلات علمية دولية مرموقة، وارتفع مؤشر هيرش لأعضاء هيئة البحوث إلى 67. كما انضم 17 من علماء المعهد إلى قائمة أعلى 2٪ من علماء العالم الأكثر استشهادًا وفق قاعدة بيانات Scopus.

وشارك أعضاء المعهد في مؤتمرات دولية ومحلية، وزيارات علمية لدول مثل فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى تنفيذ 50 مشروعًا بحثيًا ممولًا داخليًا وخارجيًا بنجاح وفق الجداول الزمنية والفنية للمشروعات.

وساهم المعهد في تطوير البحث العلمي عبر المجلة المصرية للبترول، التي أصدرت العدد 34 لعام 2025، وجاري إصدار العدد 35، وجميع الأعداد مدرجة تحت مظلة Scopus، وقد سجلت المجلة مؤشرات بحثية مرتفعة على المستويين المحلي والدولي. كما حصل ثلاثة من علماء المعهد على جوائز الدولة التشجيعية في مجالات العلوم الأساسية والتكنولوجية والفيزيائية، تعزيزًا لدورهم البحثي وريادة العلم المصري.

وعلى صعيد التعاون، وقع المعهد ستة بروتوكولات تعاون محلية مع جامعات وجهات بحثية وشركات صناعية، إلى جانب بروتوكول دولي مع جامعة قاصدي مرباح بالجزائر، بهدف دعم البحث العلمي ونقل وتسويق التكنولوجيا. واستمر المعهد في المحافظة على معايير الجودة والاعتماد الدولي، حيث جرى تجديد شهادات ISO لنظم الإدارة، وزيادة مجالات الاعتماد في مختبراته ومراكزه البحثية، مع التركيز على السلامة والصحة المهنية.

كما واصل المعهد جهود تطوير الكوادر البشرية، حيث شارك أعضاء هيئة البحوث والعاملون في برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة، مع تطوير البنية التحتية لمعامل المباني والخدمات، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه وقاعات التدريب.

وفي مجال خدمة المجتمع، شارك المعهد في مبادرة «100 يوم صحة»، وقدم خدمات طبية ولقاحات وورش توعية للعاملين وأسرهم، كما وفر سلعًا غذائية بأسعار مخفضة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ولتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، نظم المعهد معسكرات تدريبية لنادي ريادة الأعمال، وشارك في المعارض الدولية لتسويق الأبحاث، وقدم طلبات براءات اختراع جديدة، ليصل إجمالي براءات الاختراع الممنوحة للمعهد حتى نهاية 2025 إلى 53 براءة، مع استمرار دعم الأفكار الريادية والابتكارية لأعضاء المعهد.